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Тихановская – Меркель: Скажите Лукашенко, что мы не хотим войны

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к немецкому канцлеру Ангеле Меркель с просьбой передать президенту Беларуси Александру Лукашенко, что граждане хотят честных выборов.

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Тихановская заявила, что белорусам надоело, что ими управляет этот диктатор
Тихановская заявила, что белорусам надоело, что ими управляет этот диктатор
Фото: EPA

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская попросила канцлера Германии Ангелу Меркель связаться с президентом Беларуси Александром Лукашенко и передать ему, что страна устала от диктатуры. Об этом Тихановская заявила в интервью газете Bild.

Белорусская оппозиционерка обратилась к Меркель с просьбой передать Лукашенко, что граждане не хотят войны, а только честных выборов.

По словам Тихановской, людям "надоело, что ими управляет этот диктатор". Также она заявила, что Лукашенко превратил Беларусь в страну, где люди должны делать выбор: купить кусок хлеба, пачку молока или лекарства.

Вместе с тем, она добавила, что боится Лукашенко, так как видит, на что он способен ради власти.

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов Лукашенко на выборах – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июля по обвинению в незаконных действиях в банке. Кроме того, ЦИК страны забраковал больше половины подписей, которые Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

В поддержку объединенного штаба в Беларуси регулярно проходят масштабные митинги. Один из них, который прошел 31 июля, стал самым массовым политическим событием в стране за последние 10 лет – его посетили более 63 тыс. человек.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.

Теги: Ангела Меркель, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская
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