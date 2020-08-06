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Лукашенко: Путин не будет президентом до 2036 года! 100 процентов гарантирую!

Внесенные в конституцию РФ поправки предусматривают, что нынешний президент страны Владимир Путин может сохранять свой пост до 2036 года. Белорусский президент Александр Лукашенко сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что считает такой сценарий невероятным.

 
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Лукашенко: Путин не будет держаться посиневшими руками за власть
Лукашенко: Путин не будет держаться посиневшими руками за власть
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале "В гостях у Гордона", назвал выдумкой предположение, что российский президент Владимир Путин останется во главе страны до 2036 года.

"Никогда Путин не будет президентом до 2036 года! Я вам 100 процентов гарантирую!" – сказал Лукашенко.

Он обратил внимание, что руководителю страны достается вся ответственность, а обстановка "видите какая, и лучше не будет".

"Путин не будет держаться, как я говорю, посиневшими руками за власть. Он найдет вариант, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь развития России, который существует сейчас", – предположил Лукашенко.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / Gordonua.com
Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция, Александр Лукашенко
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