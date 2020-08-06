Лукашенко: Сидим Назарбаев, Путин, я... И Янукович рассказывает, начиная с мест заключения и заканчивая своими амурными делами

Отличительной чертой четвертого президента Украины Виктора Януковича является склонность к рассказыванию историй, которые многим казались фантастическими. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале "В гостях у Гордона", рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Наверное, это не очень хорошо для президента, но он очень открытый человек. Он наивно открытый человек. Он мог рассказывать то, что вообще нельзя было повторять самому себе во сне. Мы у него встречались, в Украине, в Крыму или еще где-то… Я, [экс-президент Казахстана Нурсултан] Назарбаев, [президент России Владимир] Путин – там все сидим. И он начинает, начиная с мест заключения и заканчивая разными, там, [своими] амурными делами... Притом все – в открытую", – поразился Лукашенко.

Он припомнил рассказы Януковича о знакомстве с выдающимися советскими генералами и байку о том, что ему в колонию приносили обеды из кафе.

"Однажды он позвал какого-то специалиста-картежника, который чудеса мог творить. Говорит: "Ребята, у меня есть друзья, мы с ним играли, я выигрывал". Ну, я в картах не очень-то соображаю. А он позвал его – и прямо на ужине, где все президенты, он нам часа два вместе с ним мастер-класс преподносил по игре в карты", – сообщил белорусский президент.

Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. В феврале 2014-го после Революции достоинства сбежал в Россию. В январе 2019 года Оболонский райсуд Киева признал его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил к 13 годам лишения свободы. Янукович не участвовал в процессе.

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