"Провоцировать людей не будем". Оппозиционер Тихановская отменила митинг в Минске

Пресс-секретарь оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Анна Красулина рассказала, что им не дают проводить митинги в Минске. Поэтому вместо запланированного вечером 6 августа агитационного митинга на площади Бангалор Тихановская посетит праздник "День открытых дверей учреждений дополнительного образования".

Команда кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не станет проводить агитационный митинг в парке Дружбы народов на площади Бангалор в Минске вечером 6 августа. Об этом рассказала белорусскому порталу TUT.BY пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.

"Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска, так же, как в Слуцке и Солигорске. Это абсолютно незаконные действия властей, мы обжаловали это решение в Генеральной прокуратуре, ЦИК и Мингорисполкоме, но мы не будем провоцировать людей", – сказано в сообщении.

Красулина рассказала, что 6 августа Тихановская вместе с женой дипломата Валерия Цепкало Вероникой и главой штаба Виктора Бабарико Марией Колесниковой в 19.00 посетят праздник "День открытых дверей учреждений дополнительного образования" в Киевском сквере.

Во вторник, 4 августа, в Слуцке (Беларусь) агитационный пикет Тихановской сорвали из-за "острой необходимости ремонтных работ". Пикет был запланирован на 17.30, но в 17.10 к месту, где должна была пройти акция, приехала коммунальная техника – автовышка, поливальная машина и трактор. Сотрудники "Зеленстроя" начали сажать цветы на клумбах.

Аналогичным образом был сорван еще один оппозиционный пикет в Солигорске. Ранее власти разрешили его провести, но когда на стадионе начали собираться люди, к месту события подъехали экскаваторы и стали копать землю. Как сообщала "Наша ніва", как только у стадиона собралось около 400 человек, их стали задерживать.

В штабе Тихановской 6 августа заявили о задержании начальника штаба Марии Мороз. Люди, которые представились сотрудниками министерства внутренних дел Беларуси, задержали ее на выходе из литовского посольства после подачи документов на визу.

Мороз отпустили около 12.45, с ней проводили разъяснительную беседу, отметили в штабе Тихановской. Что именно это была за беседа, не уточняется.

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: действующий президент страны Александр Лукашенко, оппозиционер Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.