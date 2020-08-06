В Беларуси после задержания отпустили главу штаба Тихановской

С главой предвыборного штаба белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Марией Мороз провели разъяснительную беседу.

Главу избирательного штаба и доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз отпустили после задержания в Минске. Об этом сообщили в штабе Тихановской, сообщает "Интерфакс-Запад".

Мороз отпустили около 12.45, с ней провели разъяснительную беседу, отметили в штабе Тихановской. Что именно это была за беседа не уточняется.

6 августа в штабе Тихановской заявили о задержании Мороз. Люди, которые представились сотрудниками министерства внутренних дел Беларуси, задержали ее на выходе из литовского посольства после подачи документов на визу.

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

В выборах участвует действующий президент Беларуси Александр Лукашенко. Его главных конкурентов – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к выборам не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июля по обвинению в незаконных действиях в банке. Кроме того, ЦИК страны забраковал больше половины подписей, которые Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.