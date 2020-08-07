Ушел из жизни сын Виктора Павлика

Сын украинского певца Виктора Павлика Павел Павлик умер на 22-м году жизни после нескольких лет борьбы с онкологическим заболеванием.

У Павла Павлика было диагностировано онкологическое заболевание – саркома Фото: Лора Созаева / Facebook

21-летний сын украинского певца Виктора Павлика Павел Павлик умер 7 августа. О его смерти сообщила мать Лора Созаева на своей странице в Facebook.

"Забрал господь моего ангела", – написала она.

Лариса Созаева – третья жена Павлика. В этом браке у артиста родился сын Павел.

20 июня он опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья. Ранее у Павлика-младшего было диагностировано онкологическое заболевание – саркома. Он прошел 18 курсов химиотерапии.

20 июля Созаева заявила, что не позволит себе сломаться, если случится непоправимое.

27 июля мать Павлика сообщила, что ее сын находится в хосписе.