Ушел из жизни сын Виктора Павлика

21-летний сын украинского певца Виктора Павлика Павел Павлик умер 7 августа. О его смерти сообщила мать Лора Созаева на своей странице в Facebook.
"Забрал господь моего ангела", – написала она.
Лариса Созаева – третья жена Павлика. В этом браке у артиста родился сын Павел.
20 июня он опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья. Ранее у Павлика-младшего было диагностировано онкологическое заболевание – саркома. Он прошел 18 курсов химиотерапии.
20 июля Созаева заявила, что не позволит себе сломаться, если случится непоправимое.
27 июля мать Павлика сообщила, что ее сын находится в хосписе.