Бульвар Шоубиз
 
07 августа, 2020
 
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Ушел из жизни сын Виктора Павлика

Сын украинского певца Виктора Павлика Павел Павлик умер на 22-м году жизни после нескольких лет борьбы с онкологическим заболеванием.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У Павла Павлика было диагностировано онкологическое заболевание саркома
У Павла Павлика было диагностировано онкологическое заболевание – саркома
Фото: Лора Созаева / Facebook

21-летний сын украинского певца Виктора Павлика Павел Павлик умер 7 августа. О его смерти сообщила мать Лора Созаева на своей странице в Facebook. 

"Забрал господь моего ангела", – написала она.

https://www.facebook.com/100004387759464/videos/1628835883939321/

Лариса Созаева – третья жена Павлика. В этом браке у артиста родился сын Павел. 

20 июня он опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья. Ранее у Павлика-младшего было диагностировано онкологическое заболевание – саркома. Он прошел 18 курсов химиотерапии.

20 июля Созаева заявила, что не позволит себе сломаться, если случится непоправимое.

27 июля мать Павлика сообщила, что ее сын находится в хосписе. 

Теги: смерть, онкология, Виктор Павлик, Павел Павлик
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