"Осталось продержаться в живых сколько смогу". Сын Павлика заявил, что прекращает лечение рака химией

21-летний Павел Павлик, сын известного украинского артиста Виктора Павлика, перенес 18 курсов химиотерапии и лучевую терапию, однако саркома вернулась.

Младший сын украинского певца Виктора Павлика Павел 20 июня опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья. По его словам, он прекратил лечение химиопрепаратами онкологического заболевания – саркомы.

Диагноз ему поставили в 2018 году; за это время Павел Павлик перенес 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. В январе 2019 года Виктор Павлик говорил, что сын идет на поправку.

Месяц назад у 21-летнего мужчины появилась боль в руке, спустя несколько дней он уже не мог передвигаться без костыля и не держась за стены и мебель. Исследования КТ и МРТ подтвердили, что рак вернулся, написал Павлик-младший.

"Сегодня я уже не могу передвигаться без коляски, а этот текст печатаю одной рукой, поскольку вторая рука продолжает терять свою функциональность. Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому, что оно больше не нужно, а потому что оно бессмысленно. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит, мне осталось только продержаться в живых сколько смогу", – констатировал он.

Павел Павлик уверяет, что спокойно относится к случившемуся, "хотя неизведанность перед будущим не может не пугать".

После школы Павлик-младший поступил в Академию СБУ, однако прекратил обучение из-за болезни.