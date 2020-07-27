Экс-жена Павлика Созаева: Мы в хосписе. Сражение продолжается

Третья жена украинского артиста Виктора Павлика Лариса Созаева заявила, что не позволяет сыну Павлу Павлику, у которого диагностировали онкозаболевание, быть слабым.

Бывшая жена украинского артиста Виктора Павлика и мать его онкобольного сына Павла Павлика Лариса Созаева на своей странице в Facebook сообщила, что ее сын находится в хосписе.

"Мы в хосписе. Сражение продолжается", – написала она.

По словам Созаевой, ей пришлось стать генералом в юбке, чтобы на своем примере показать сыну стойкость духа. Она призналась, что после того, как у Павла Павлика диагностировали онкологию, она разговаривала с ним о смерти.

"Нужно ли говорить с детьми о смерти? Нужно! Я учила сына принимать со стойкостью любое известие, особенно плохое, как [принимает его] солдат, идущий на войну, ведь он не знает, вернется ли живым с поля боя. Так саркома оказалась этим полем", – написала мать Павла Павлика.

Лариса Созаева – третья жена Павлика. В этом браке у артиста родился сын Павел. 20 июня он опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья. Ранее у Павлика-младшего было диагностировано онкологическое заболевание – саркома. Он прошел 18 курсов химиотерапии.

В настоящее время Виктор Павлик женат в четвертый раз – избранницей артиста стала его 26-летний концертный директор Екатерина Репяхова.

26 июня четвертая жена Павлика в Stories Instagram заявила, что онкобольной сын ее супруга рад, когда отец работает.

Вскоре Созаева обвинила нынешнюю супругу Павлика Репяхову в стремлении уничтожить ее и сына. Позже Созаева удалила публикацию.

20 июля Созаева заявила, что не позволит себе сломаться, если случится непоправимое.