54-летний Павлик женился в четвертый раз

54-летний украинский певец Виктор Павлик женился на своем концертном директоре, 25-летней Екатерине Репяховой.

Четвертая жена Павлика моложе его на 29 лет Фото: repyahovakate / Instagram

Концертный директор 54-летнего украинского артиста Виктора Павлика, 25-летняя Екатерина Репяхова 10 июня на своей странице в Instagram сообщила, что 29 мая вышла за него замуж.

"29 мая мы стали мужем и женой. Нам очень хотелось, чтобы все прошло спокойно и только вдвоем, поэтому и решили объявить именно 10 июня", – написала она.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.

Репяхова познакомилась с Павликом 4 ноября 2015 года в отеле благодаря случайному стечению обстоятельств.