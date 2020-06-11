54-летний Павлик женился в четвертый раз

Концертный директор 54-летнего украинского артиста Виктора Павлика, 25-летняя Екатерина Репяхова 10 июня на своей странице в Instagram сообщила, что 29 мая вышла за него замуж.
"29 мая мы стали мужем и женой. Нам очень хотелось, чтобы все прошло спокойно и только вдвоем, поэтому и решили объявить именно 10 июня", – написала она.
Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.
Репяхова познакомилась с Павликом 4 ноября 2015 года в отеле благодаря случайному стечению обстоятельств.