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13 июня, 2020
 
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54-летний Павлик женился в четвертый раз

54-летний украинский певец Виктор Павлик женился на своем концертном директоре, 25-летней Екатерине Репяховой.

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Четвертая жена Павлика моложе его на 29 лет
Четвертая жена Павлика моложе его на 29 лет
Фото: repyahovakate / Instagram

Концертный директор 54-летнего украинского артиста Виктора Павлика, 25-летняя Екатерина Репяхова 10 июня на своей странице в Instagram сообщила, что 29 мая вышла за него замуж. 

"29 мая мы стали мужем и женой. Нам очень хотелось, чтобы все прошло спокойно и только вдвоем, поэтому и решили объявить именно 10 июня", – написала она. 

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.

Репяхова познакомилась с Павликом 4 ноября 2015 года в отеле благодаря случайному стечению обстоятельств.

Теги: Украина, свадьба, Виктор Павлик, Екатерина Репяхова
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