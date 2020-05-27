25-летняя невеста Павлика: Виктор Франкович не спешил мне помогать, хотя я нуждалась в работе и ждала от него помощи

По словам невесты украинского артиста Виктора Павлика Екатерины Репяховой, Виктор Павлик предложил ей должность концертного директора после того, как она три года проработала у психолога Дмитрия Карпачева, организовывая его выездные мастер-классы.

Репяхова познакомилась с Павликом пять лет назад Фото: repyahovakate / Instagram

25-летняя невеста 54-летнего украинского певца Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова считает, что ее жизнь после знакомства с артистом стала более осознанной и спокойной. Об этом она рассказала в Instagram.

"За четыре года студенческой жизни я поменяла девять мест жительства. В Киеве я знаю почти все районы. За эти четыре студенческих года было много веселья, счастья, хороших людей, друзей, бессонных ночей. Но сразу, как закончила университет, я встретила Виктора Франковича", – поделилась воспоминаниями невеста Павлика.

По словам Репяховой, на момент знакомства с Павликом она нуждалась в помощи.

"Виктор Франкович не сразу поверил в меня и не спешил мне помогать, хотя я на тот момент нуждалась в работе и ждала от него помощи", – призналась Репяхова.

Она подчеркнула, что артист пригласил ее к себе на работу после того, как она три года проработала у психолога Дмитрия Карпачева, организовывая его мастер-классы.

Екатерина Репяхова познакомилась с Виктором Павликом 4 ноября 2015 года в отеле благодаря случайному стечению обстоятельств.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.