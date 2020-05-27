25-летняя невеста Павлика: Виктор Франкович не спешил мне помогать, хотя я нуждалась в работе и ждала от него помощи

25-летняя невеста 54-летнего украинского певца Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова считает, что ее жизнь после знакомства с артистом стала более осознанной и спокойной. Об этом она рассказала в Instagram.
"За четыре года студенческой жизни я поменяла девять мест жительства. В Киеве я знаю почти все районы. За эти четыре студенческих года было много веселья, счастья, хороших людей, друзей, бессонных ночей. Но сразу, как закончила университет, я встретила Виктора Франковича", – поделилась воспоминаниями невеста Павлика.
По словам Репяховой, на момент знакомства с Павликом она нуждалась в помощи.
"Виктор Франкович не сразу поверил в меня и не спешил мне помогать, хотя я на тот момент нуждалась в работе и ждала от него помощи", – призналась Репяхова.
Она подчеркнула, что артист пригласил ее к себе на работу после того, как она три года проработала у психолога Дмитрия Карпачева, организовывая его мастер-классы.
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Привет всем, кто знает меня мало или вовсе впервые на моеи * страничке! Те, кто меня хорошо знают тоже привет и миллион обнимашек Расскажу несколько фактов о себе: Я родилась в Днепре, прожила там до 17 лет и после школы уехала поступать в Киев. В Киеве я живу почти 9 лет. Закончила КНУ им. Т.Г. Шевченка Когда я была студенткои * я работала в студии и * оги администратором. Ездила с Харьковскои * на Житомирскую ( кто знает Киев, понимает какои * это ад))). Я открывала студию уже в 7:50 А добираться мне нужно было более полутора часа)) Поэтому еще * со студенческих лет я знаю цену деньгам. Своим, честно заработанным деньгам) За 4 года студенческои * жизни я поменяла 9 мест жительств. В Киеве я знаю почти все раи * оны За эти 4 студенческих года было много веселья, счастья, хороших людеи * , друзеи * , бессонных ночеи * . Но совсем скоро, а если точнее, сразу как закончила университет, я встретила Виктора Франковича. И моя жизнь начала становится более взрослои * , осознаннои * и спокои * нои * . * Виктор Франкович не сразу поверил в меня, и не спешил мне помогать. Хотя я на тот момент нуждалась в работе и ждала от него помощи)) (Уже когда я повзрослела, я поняла, что ни от кого помощи ждать не надо. Это главная ошибка жертвы - думать, что тебе все должны.) * Я была простои * девочкои * , несколько месяцев назад закончившеи * университет. В общем, я искала работу. И так познакомилась с Димои * Карпачевым. Как я с ним познакомилась отдельная, длинная история)) Я начала ездить по всеи * Украине, организовывая мастер-классы самого известного психолога страны. В это время, за три года, я окончательно и максимально укрепилась, как личность и как профессионал своего дела. ВП вдруг в меня поверил)) * Я стала его концертным директором и мы начали вместе работать. Параллельно было много чего и другого. Но все не расскажешь в одном посте) Могу сказать только одно. Я очень благодарна ВП за то, что не спешил мне помогать, ведь тогда бы я не встретила Диму, а не встретив Диму, я бы не была сеи * час тем, кто я есть * Какои * из фактов вы не знали обо мне?) и как давно со мнои * ?
Екатерина Репяхова познакомилась с Виктором Павликом 4 ноября 2015 года в отеле благодаря случайному стечению обстоятельств.
Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.