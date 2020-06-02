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02 июня, 2020
 
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Невеста Павлика Репяхова: Белое платье – счастье, которое не заменишь даже путешествием

По словам невесты украинского артиста Виктора Павлика Екатерины Репяховой, они с избранником решили перенести свадебное путешествие на неопределенный срок.

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Репяхова познакомилась с Павликом в 2005 году
Репяхова познакомилась с Павликом в 2005 году
Фото: repyahovakate / Instagram

25-летняя невеста 54-летнего украинского певца Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова, отвечая на вопросы фолловеров на своей странице в Instagram, заявила, что мечтает о белом роскошном платье. 

"Надеть белое роскошное платье – счастье, которое не заменишь даже путешествием. Но каждому свое", – заявила Репяхова, объясняя подписчикам, почему не хочет зарегистрировать брак с Павликом "по-тихому". 

Репяхова подчеркнула, что из-за карантина им пришлось отложить свадебное путешествие на неопределенное время. 

ожет, даже на следующий год", – написала избранница Павлика. 

Екатерина Репяхова познакомилась с Виктором Павликом 4 ноября 2015 года в отеле благодаря случайному стечению обстоятельств. По словам Репяховой, на момент знакомства с Павликом она нуждалась в помощи.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.

Теги: Украина, свадьба, Виктор Павлик, Екатерина Репяхова
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