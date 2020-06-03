"Мы достаточно пошлые люди". Невеста Павлика рассказала, как он стирает ее носки и ругает за покупку одежды

25-летняя невеста 54-летнего украинского певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова в Instagram заявила, что, поскольку они работают вместе, с введением карантина никаких изменений в отношениях не почувствовали.
"Всеми финансовыми вопросами в семье заведую я. Виктор Павлик точно не знает, какую сумму мы заработали за месяц (ему это не интересно), а я знаю", – заявила она.
По словам девушки певца, он свои вещи всегда стирает только сам.
"Иногда может и мои носки постирать вручную. У нас дома не разделены обязанности, если у меня нет настроения готовить, Виктор Павлик всегда сам что-то приготовит с удовольствием", – рассказала она.
Репяхова отметила, что ее избранник не любит прогуливаться пешком, и это ей не нравится.
Проблемой в отношениях является то, что Павлик ругается, когда она покупает новые вещи.
"Он считает, что женщине достаточно одной курточки на зиму, я считаю, минимум три и еще плюс шуба. С обувью то же самое. Он считает что хватит двух пар на сезон, ну а у меня их хотя бы пять – шесть. Но сейчас он уже не реагирует так остро, хотя частенько я от него прячу новые вещи и незаметно позже надеваю. Потом говорю: "Да это ж старое, ты что, забыл?" – рассказала невеста певца.
Она заявила, что у них был конфликт из-за свадебных платьев.
"Павлик не разговаривал со мной пару часов после того, как узнал, что у меня два свадебных платья. Он искренне не понимает, зачем два", – отметила девушка.
По словам Репяховой, у них с Павликом своеобразное чувство юмора.
"Мы достаточно пошлые люди. Вряд ли кто-то это поймет, но шуточки у нас еще те", – призналась она.
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Интересные факты о нашеи * семье: * - Мы вместе работаем и проводим практически все наше время рядом друг с другом. Когда мы оказались на карантине, не почувствовали изменении * в наших отношениях, потому что и так с утра до вечера вместе. - Всеми финансовыми вопросами в семье заведую я * ВП точно не знает какую сумму мы заработали за месяц (ему это не интересно), а я знаю. - ВП свои вещи всегда стирает только сам. Мне не доверяет * иногда может и мои носки постирать вручную)) - У нас дома не разделены обязанности, если у меня нет настроения готовить, ВП всегда сам что-то приготовит с удовольствием. - ВП не любит гулять, просто прогуливаться пешком. Мне это не очень нравится, но пришлось смириться. - ВП всегда ругается, когда я покупаю новые вещи. Особенно эта проблема была в начале наших отношений. Он считает, что женщине достаточно однои * курточки в зиму, я считаю минимум три и еще * плюс шуба * . С обувью тоже самое, он считает что хватит двух пар на сезон, ну а у меня их хотя бы 5-6. Но сеи * час он уже не реагирует так остро, хотя частенько я от него прячу новые вещи и незаметно позже одеваю. Потом говорю: да это ж старое, ты что забыл * - Мы с ВП достаточно пошлые люди * вряд ли кто-то это пои * ме * т, но шуточки у нас еще * те * - ВП очень быстро считает, а я не умею совсем. (Моя мама была учительницеи * математики, а как известно природа на детях отдыхает * ).Поэтому всегда его прошу что-то мне посчитать. Кроме денег))) - А ВП не может прочитать мелкии * шрифт и я ему всегда что-то читаю)) - Мы дружно живем и редко ругаемся (тьфу-тьфу). А даже если и ругаемся долго не зацикливаемся). Последнии * раз ВП не разговаривал со мнои * пару часов, после того, как узнал что у меня два свадебных платья * он искренне не понимает зачем два)) * Ну как? * Узнали что-то новенькое?)))
До начала пандемии Павлик и Репяхова заявили, что планируют сыграть свадьбу летом 2020 года.
Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.