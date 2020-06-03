"Мы достаточно пошлые люди". Невеста Павлика рассказала, как он стирает ее носки и ругает за покупку одежды

По словам невесты украинского певца Виктора Павлика Екатерины Репяховой, ей приходится прятать от возлюбленного новые вещи, чтобы избежать скандала.

25-летняя невеста 54-летнего украинского певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова в Instagram заявила, что, поскольку они работают вместе, с введением карантина никаких изменений в отношениях не почувствовали.

"Всеми финансовыми вопросами в семье заведую я. Виктор Павлик точно не знает, какую сумму мы заработали за месяц (ему это не интересно), а я знаю", – заявила она.

По словам девушки певца, он свои вещи всегда стирает только сам.

"Иногда может и мои носки постирать вручную. У нас дома не разделены обязанности, если у меня нет настроения готовить, Виктор Павлик всегда сам что-то приготовит с удовольствием", – рассказала она.

Репяхова отметила, что ее избранник не любит прогуливаться пешком, и это ей не нравится.

Проблемой в отношениях является то, что Павлик ругается, когда она покупает новые вещи.

"Он считает, что женщине достаточно одной курточки на зиму, я считаю, минимум три и еще плюс шуба. С обувью то же самое. Он считает что хватит двух пар на сезон, ну а у меня их хотя бы пять – шесть. Но сейчас он уже не реагирует так остро, хотя частенько я от него прячу новые вещи и незаметно позже надеваю. Потом говорю: "Да это ж старое, ты что, забыл?" – рассказала невеста певца.

Она заявила, что у них был конфликт из-за свадебных платьев.

"Павлик не разговаривал со мной пару часов после того, как узнал, что у меня два свадебных платья. Он искренне не понимает, зачем два", – отметила девушка.

По словам Репяховой, у них с Павликом своеобразное чувство юмора.

"Мы достаточно пошлые люди. Вряд ли кто-то это поймет, но шуточки у нас еще те", – призналась она.

До начала пандемии Павлик и Репяхова заявили, что планируют сыграть свадьбу летом 2020 года.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.