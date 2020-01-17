"Все будет скромно и пройдет в небольшом кругу". Пассия Павлика рассказала о грядущей свадьбе

Возлюбленная украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, что они планируют оформить отношения в 2020 году.

Репяхова: Из знаменитостей никого приглашать тоже не будем, цель свадьбы не в этом Фото: repyahovakate / Instagram

25-летняя девушка 53-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала в интервью изданию theLime, что они сыграют свадьбу летом 2020 года.

"Сезон мы выбрали теплый. Начало лета, чтобы улететь в медовый месяц на мой день рождения", – рассказала она.

Где именно состоится торжество, Репяхова не сказала, но отметила, что оно будет скромным, семейным.

"Это будет европейская свадьба без застолья, без тостов, без конкурсов. Будет небольшая церемония и фуршет. Гуляний до утра не будет. Из знаменитостей никого приглашать тоже не будем, цель свадьбы не в этом. В целом все будет скромно и пройдет в небольшом кругу родственников и самых близких друзей", – подчеркнула она.

Будут ли на свадьбе дети Павлика от прошлых отношений, точно неизвестно.

"Дети и родные Виктора? Не знаю, мы это не обсуждали. Как он решит, так и будет. Наверное, пригласит. Меня этот вопрос волнует точно не в первую очередь", – сказала девушка.

Она отметила, что поддерживает отношения со старшими детьми певца, а с младшим – нет.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.



Репяхова рассказала в начале августа 2019-го, что встречается с певцом четыре года.