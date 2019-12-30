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30 декабря, 2019
 
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53-летний Павлик женится на 25-летней пассии

Украинский певец Виктор Павлик признался, что они с его возлюбленной, концертным директором Екатериной Репяховой, хотят узаконить отношения в 2020 году.

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Павлик: Мы с Катей любим друг друга, она очень сильно хочет этой свадьбы и ждет как никто!
Павлик: Мы с Катей любим друг друга, она очень сильно хочет этой свадьбы и ждет как никто!
Фото: repyahovakate / Instagram

Украинский певец Виктор Павлик намерен жениться на своем концертном директоре Екатерине Репяховой. Об этом он рассказал в комментарии программе "Светская жизнь" на "1+1".

"2020-й уже на носу, и именно в этом году планируется наша бешеная свадьба. Еще непонятно, когда: или в мае, или в июне, потому что она (Репяхова. – "ГОРДОН") там что-то по звездам вычисляет", – рассказал Павлик.

По словам певца, он часто контактирует с мамой своей невесты. Женщина старше его на четыре года.

"С отцом мы ни разу не встречались, потому что они давно разошлись", – добавил Павлик. Он отметил, что его не интересует реакция родителей на их с Репяховой отношения.

"Главное – мы с Катей любим друг друга, она очень сильно хочет этой свадьбы и ждет как никто!" – рассказал исполнитель.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.

Репяхова рассказала в начале августа, что встречается с певцом четыре года.

Теги: свадьба, Виктор Павлик
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