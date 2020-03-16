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16 марта, 2020
 
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Невеста Павлика заговорила о своем сыне

25-летняя невеста 54-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова придумала имя для своего еще не рожденного ребенка.

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Репяхова: Кто-то приходит на Землю и проникает сквозь столетия и миллионы душ. А кто-то проживает свою жизнь бесследно
Репяхова: Кто-то приходит на Землю и проникает сквозь столетия и миллионы душ. А кто-то проживает свою жизнь бесследно
Фото: repyahovakate / Instagram

25-летняя невеста 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова разместила в Instagram видео исполнения российскими певицами Еленой Ваенгой и Людмилой Соколовой песни "Кони привередливые" советского барда Владимира Высоцкого.

"Меня разрывает чувство счастья вырасти и знать наизусть ваши песни, Владимир Семенович! Мой сын Миша будет знать их наизусть и, надеюсь, когда-нибудь испытает такие же чувства. Как удивительно построен мир. Кто-то приходит на Землю и проникает сквозь столетия и миллионы душ. А кто-то проживает свою жизнь бесследно", – написала она.

Репяхова рассказала в начале августа 2019-го, что встречается с Виктором Павликом четыре года. Свадьбу они сыграют летом 2020 года.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.

Теги: Виктор Павлик, Екатерина Репяхова
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