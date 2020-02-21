"Мне кажется, это издевательство". 25-летняя невеста Павлика объяснила, почему на их свадьбе не будет младшего сына певца

25-летняя невеста 54-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, что на свадьбу они намерены пригласить примерно 80 человек, но среди них не будет Павла, младшего сына исполнителя.

Репяхова: Я бы не пошла на свадьбу к своему отцу с новой супругой Фото: repyahovakate / Instagram

25-летняя невеста 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала, что намерена выбрать свадебное платье от украинского дизайнера. Об этом она рассказала программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

"К сожалению, мы еще не доросли до такого уровня, чтобы покупать платье за $7 тыс., поэтому я склоняюсь к тому, что это будет украинский дизайнер. Хочу еще два платья", – рассказала она.

Репяхова заявила, что список гостей они уже почти сформировали. На свадьбе будут только самые близкие родственники и друзья, всего примерно 80 человек. Среди приглашенных также будут старшие дети певца, Александр и Кристина. Павла, младшего сына исполнителя, по словам Репяховой, не зовут.

"Мне кажется, это издевательство. Я бы не пошла на свадьбу к своему отцу с новой супругой", – заявила пассия певца.

По ее словам, бывшая жена Павлика Лариса еще тяжело переживает развод.

"Мне кажется, что лед еще не тронулся. Хотя Виктор мечтает, чтобы все жили в мире, чтобы даже если мы где-то случайно встретились, не было никаких нервов", – призналась она.

Свадьбу Павлик и Репяхова сыграют летом 2020 года.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.



Репяхова рассказала в начале августа 2019-го, что встречается с певцом четыре года.