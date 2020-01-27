Украинский певец Виктор Павлик рассказал, что приносит кофе в постель своей возлюбленной – концертному директору Екатерине Репяховой.

Украинский певец Виктор Павлик назвал дату свадьбы с молодой пассией. Об этом сообщается в Telegram-канале телеведущей Соломии Витвицкой "Особливе с Соломією".

"Свадьбу Виктор Павлик и Екатерина Репяхова отпразднуют уже 10 июня. Поэтому галантный жених уже готовится. Виктор мне признался, что кофе в постель приносит любимой регулярно. Признался, что дома практически не готовят", – говорится в Telegram-канале Витвицкой.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.



Репяхова рассказала в начале августа 2019-го, что встречается с певцом четыре года.