Виктор Павлик опубликовал молитву за своего онкобольного сына

Украинский певец Виктор Павлик обнародовал в Instagram запись своей молитвы. Пост он сопроводил фотографией со своим сыном Павлом, у которого диагностировали саркому.
"Я без тебя бессильный, Господь", – написал певец.
Он сопроводил пост хештегами "вся слава Господу", "Бог благой", "слава Иисусу Христу", "молитва".
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Аудіо. (Наступіть на картинку, воно буде грати))))) #всяславаГосподу #Богблагий #славаІсусуХристу #молитва
После школы Павлик-младший поступил в Академию СБУ, однако прекратил обучение из-за болезни.
Павел Павлик 20 июня опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья. По его словам, он прекратил лечение химиопрепаратами от онкологического заболевания – саркомы.
Позже сын Виктора Павлика объяснил, что не сдался, а решил остановить лечение, чтобы дать возможность огранизму восстановить иммунитет, чтобы начать самому участвовать в уничтожении болезни. Молодой человек прошел 18 курсов химиотерапии.
У сына певца обнаружили рак позвонков в октябре 2018 года.