Виктор Павлик опубликовал молитву за своего онкобольного сына

Украинский певец Виктор Павлик поделился аудиозаписью религиозной песни и снимком, на котором запечатлен со своим 20-летним сыном Павлом, болеющим раком.

Виктор Павлик: Я без тебя бессильный, Господь Фото: viktorpavlik / Instagram

Украинский певец Виктор Павлик обнародовал в Instagram запись своей молитвы. Пост он сопроводил фотографией со своим сыном Павлом, у которого диагностировали саркому.

"Я без тебя бессильный, Господь", – написал певец.

Он сопроводил пост хештегами "вся слава Господу", "Бог благой", "слава Иисусу Христу", "молитва".

После школы Павлик-младший поступил в Академию СБУ, однако прекратил обучение из-за болезни.

Павел Павлик 20 июня опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья. По его словам, он прекратил лечение химиопрепаратами от онкологического заболевания – саркомы.

Позже сын Виктора Павлика объяснил, что не сдался, а решил остановить лечение, чтобы дать возможность огранизму восстановить иммунитет, чтобы начать самому участвовать в уничтожении болезни. Молодой человек прошел 18 курсов химиотерапии.

У сына певца обнаружили рак позвонков в октябре 2018 года.