"Папа рядом. Папа любит". Павлик обратился к онкобольному сыну

Украинский певец Виктор Павлик поделился архивным снимком своего сына Павла, который болен раком.

Украинский певец Виктор Павлик обратился в Instagram к своему сыну Павлу после его заявления о прекращении лечения от рака.

"Павел. Папа рядом. Папа любит", – написал певец и показал архивное фото сына в военной форме. Позже он удалил пост.

Фото: viktorpavlik / Instagram

После школы Павлик-младший поступил в Академию СБУ, однако прекратил обучение из-за болезни.

Павел Павлик 20 июня опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья. По его словам, он прекратил лечение химиопрепаратами онкологического заболевания – саркомы.