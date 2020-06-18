"Я сделаю все, чтобы он не развелся". Репяхова призналась, что водитель Павлика был против их отношений

Четвертая жена 54-летнего украинского артиста Виктора Павлика 26-летняя Екатерина Репяхова описала своего супруга как человека с мягким характером, действиями которого управлял его бывший водитель.

Жена и концертный директор 54-летнего украинского артиста Виктора Павлика, 26-летняя Екатерина Репяхова заявила, что бывший водитель артиста был против их отношений. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Прямой вопрос".

По словам Репяховой, у ее мужа очень мягкий характер.

"Поэтому у него все "рулили", только не он. У него "рулила" экс-директор, "рулил" везде водитель, а он оставался как бы в стороне. Водитель говорил, что ему делать, а что не делать, с кем встречаться", – рассказала Репяхова.

Четвертая жена Павлика призналась, что бывший водитель артиста предупредил ее, чтобы она не рассчитывала на развод Павлика с третьей женой.

"Я сделаю все, чтобы он не развелся. Гуляете? Гуляйте! Наслаждайтесь. Но дать ему уйти из семьи я никогда не позволю", – процитировала Репяхова слова водителя.

Она также подчеркнула, что водитель заставил Павлика сделать между ними выбор.

"Выбор был очевиден", – подытожила Репяхова.

Описывая свои отношения с Павликом, его четвертая супруга призналась, что позволяет себе критику в адрес мужа, но "у него все равно есть свое мнение".

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Видео: Прямой вопрос / YouTube

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.

Репяхова познакомилась с Павликом 4 ноября 2015 года в отеле благодаря случайному стечению обстоятельств.

29 мая Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения, но сообщили об этом спустя две недели.