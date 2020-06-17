"Хорошая семья. У Виктора прекрасная дочь". В Instagram прокомментировали фото Павлика с его женой и тещей

Жена украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова поделилась снимком с супругом и своей мамой.

Репяхова: Мама и муж – это люди, без которых не обходится ни один мой день. Моя жизнь – для них и ради них Фото: repyahovakate / Instagram

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова в Instagram показала снимок празднования своего дня рождения. На фото она запечатлена с мужем и мамой – тещей певца.

"В этом году мне хотелось провести день рождения с моими самыми близкими людьми. Мама и муж – это люди, без которых не обходится ни один мой день. Моя жизнь – для них и ради них", – написала Репяхова.

"Хорошая семья. У Виктора прекрасная дочь", – отметила yaroslav4ik92.

"А как у вас отношения с детьми мужа? Они уже взрослые, насколько я знаю..." – спросила magicake_kiev.

"Отличные отношения", – ответила Репяхова.

До начала пандемии Павлик и Репяхова заявили, что планируют сыграть свадьбу летом 2020 года. Они узаконили отношения 29 мая, но не устраивали свадебное торжество.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.