"Хорошая семья. У Виктора прекрасная дочь". В Instagram прокомментировали фото Павлика с его женой и тещей

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова в Instagram показала снимок празднования своего дня рождения. На фото она запечатлена с мужем и мамой – тещей певца.
"В этом году мне хотелось провести день рождения с моими самыми близкими людьми. Мама и муж – это люди, без которых не обходится ни один мой день. Моя жизнь – для них и ради них", – написала Репяхова.
"Хорошая семья. У Виктора прекрасная дочь", – отметила yaroslav4ik92.
"А как у вас отношения с детьми мужа? Они уже взрослые, насколько я знаю..." – спросила magicake_kiev.
"Отличные отношения", – ответила Репяхова.
До начала пандемии Павлик и Репяхова заявили, что планируют сыграть свадьбу летом 2020 года. Они узаконили отношения 29 мая, но не устраивали свадебное торжество.
Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.