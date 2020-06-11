Жена Павлика показала свое второе свадебное платье. Фото

Жена украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова обнародовала новое черно-белое фото в свадебном платье.

Репяхова: Мое второе платье, моя любовь с первого взгляда Фото: repyahovakate / Instagram

25-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова в Instagram показала свое второе свадебное платье.

"Мое второе платье, моя любовь с первого взгляда", – написала она.

Свое первое свадебное платье она показала днем ранее, на общих снимках с супругом, сделанных в фотостудии.

До начала пандемии Павлик и Репяхова заявили, что планируют сыграть свадьбу летом 2020 года. Они узаконили отношения 29 мая, но не устраивали свадебное торжество.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.