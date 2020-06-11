Жена Павлика показала свое второе свадебное платье. Фото

25-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова в Instagram показала свое второе свадебное платье.
"Мое второе платье, моя любовь с первого взгляда", – написала она.
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Мое второе платье, моя любовь с первого взгляда * Спасибо @wedding_world.kiev за все *
Свое первое свадебное платье она показала днем ранее, на общих снимках с супругом, сделанных в фотостудии.
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Это событие было маленькои * репетициеи * нашего важного дня - дня свадьбы! Возле нас не было никого, даже платье мне шнуровал муж. После того, как прошла половина фотосессии, у меня кто-то спросил в фотостудии: а там такои * красивыи * букетик в гримерке, это не ваш? * И в этот момент я подумала, Б-же как хорошо, что свадьбу нам организовывает Ира * @marry_me_ois И я ни о чем не буду думать! Только наслаждаться! А букетик был мой * P.S. Это не основное мое свадебное платье, главное я храню на церемонию, его никто не видел. *
До начала пандемии Павлик и Репяхова заявили, что планируют сыграть свадьбу летом 2020 года. Они узаконили отношения 29 мая, но не устраивали свадебное торжество.
Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.