"Моя старушенция". 54-летний Павлик обратился к молодой жене

Украинский певец Виктор Павлик поздравил с днем рождения жену, своего концертного директора Екатерину Репяхову.

54-летний украинский певец Виктор Павлик 13 июня разместил в Stories Instagram совместное фото с супругой, своим концертным директором Екатериной Репяховой. Он поздравил ее с днем рождения.

"Моя старушенция разменяла четвертьстолетие. Любимая, поздравляю! Догоняешь", – написал певец.

Фото: viktorpavlik / Instagram

Супруге Павлика исполнилось 26 лет.

Сама Репяхова опубликовала в Instagram снимки свадебной фотосессии.

"26! Жизнь, спасибо за все! Ты невероятная! У меня есть все, чтобы быть счастливой. Я постараюсь и дальше жить по максимуму и делать этот мир лучше", – написала она.

До начала пандемии Павлик и Репяхова заявили, что планируют сыграть свадьбу летом 2020 года. Они узаконили отношения 29 мая, но не устраивали свадебное торжество.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.