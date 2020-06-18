Четвертая жена Павлика: Мы на людях не целуемся – это наше личное

Четвертая жена 54-летнего украинского артиста Виктора Павлика 26-летняя Екатерина Репяхова рассказала, как проходит подготовка к торжественной свадебной церемонии.

Жена и концертный директор 54-летнего украинского артиста Виктора Павлика, 26-летняя Екатерина Репяхова заявила, что они с мужем избегают поцелуев на людях. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Прямой вопрос", описывая, какой будет их торжественная свадебная церемония.

По словам Репяховой, они планируют организовать торжественную часть для ее родных.

"У нас много чего не будет на свадьбе. Рушныка не будет, тостов. У нас свадьба без тостов. У нас не будет "Горько!". Мы на людях не целуемся – это наше личное", – рассказала Репяхова.

Она также призналась, что во время регистрации брака они с Павлкиом не обменивались клятвами.

"Так нам хочется", – объяснила она.

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Ответ Репяховой о подготовке к свадебной церемонии можно послушать с 11.00 минуты. Видео: Прямой вопрос / YouTube

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.

Репяхова познакомилась с Павликом 4 ноября 2015 года в отеле благодаря случайному стечению обстоятельств.

29 мая Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения, но сообщили об этом спустя две недели. Спустя некоторое время после регистрации брака пара планирует провести торжественную свадебную церемонию для родных Репяховой.