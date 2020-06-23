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23 июня, 2020
 
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Онкобольной сын Павлика: Мы с врачами и родителями решили дать иммунитету возможность восстановиться

Сын украинского певца Виктора Павлика – 20-летний Павел Павлик заявил, что после 18 химиотерапий его иммунитет угнетен, а потому он не будет продолжать лечение, но надеется на выздоровление.

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Павел Павлик (на фото справа): Не для того я пошел на военную службу, чтобы ждать, пока что-то случится
Павел Павлик (на фото справа): Не для того я пошел на военную службу, чтобы ждать, пока что-то случится
Фото: Виктор Павлик / Facebook

Сын украинского певца Виктора Павлика – 20-летний Павел Павлик на своей странице в Facebook рассказал, что собирается расставить точки над "и" и объяснить то, что большинство читателей прошлого поста могли не понять.

"Первое и самое важное: я не сдался! Многие написали мне, что я не должен сдаваться. (...) Но это не так! Цитирую: "Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит, мне осталось только продержаться в живых сколько смогу". Написано, что мне осталось только ждать. И где написано, что так я и буду делать? Сидеть и ждать? Не для того я пошел на военную службу, чтобы ждать, пока что-то случится. Я пошел туда, чтобы находить пути решения проблем даже там, где их совсем невозможно увидеть. Поэтому просто ждать я никогда не буду. Я и дальше буду бороться и жить с верой в свою победу над моим новым врагом", – рассказал он.

По словам Павлика-младшего, он не отказывался от лечения и это не было его отчаянным решением, а стало логичным и обдуманным заключением.

"18 курсов химиотерапии. Большинство людей, к счастью, не представляют, что это такое. И эта штука отравляет как больные клетки, так и здоровые, и, конечно, это сильно угнетает иммунитет. А если это еще и не дает желаемого результата, то какой смысл продолжать такое лечение? Именно поэтому мы с врачами и родителями решили дать иммунитету возможность восстановиться и начать самому участвовать в уничтожении болезни", – отметил он.

Он подчеркнул, что не верит в альтернативные методы лечения.

"Я ни в коем случае никого не осуждаю и не обижаю. Я просто хочу донести, что альтернативная медицина – это лишь способ заработать больше денег на страданиях других. Такое лечение может влиять на человека только ментально, настраивать организм и мозг людей на то, что это точно поможет. Человечество борется с этой болезнью тысячелетиями, а также Гиппократ описывал ее в своих работах. И за это время наука так и не смогла изобрести лекарства для уничтожения этой агрессивной мутации клеток. Тем более что существует около 200 видов онкологии. Конечно, можно постоянно пробовать какое-то другое лечение, пусть даже и альтернативное. (...) Никаких жизненных сил не хватит выдержать все те способы, которые, например, мне предложили в сообщениях", – продолжил сын Виктора Павлика.

Он рассказал также, что верит в Бога, и поблагодарил людей за поддержку.

"Особенно благодарю всех моих друзей. Вы напоминаете мне, ради чего стоит бороться и жить. Когда я нахожу ваши сообщения и комментарии среди сотен других, в организме что-то вроде взлетает в небо. К сожалению, я мог и пропустить кого-то, ведь комментарии под постами очень трудно фильтровать. Вообще, спасибо всем за распространение моей проблемы. Благодаря этому я связался со старыми друзьями и познакомился с новыми не менее замечательными людьми", – заявил он.

https://www.facebook.com/pavel.pavlik.79677/posts/291973095184659

После школы Павлик-младший поступил в Академию СБУ, однако прекратил обучение из-за болезни.

Павел Павлик 20 июня опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья. По его словам, он прекратил лечение химиопрепаратами онкологического заболевания – саркомы.

Теги: лечение, онкология, болезнь, Виктор Павлик, Павел Павлик
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