Молодая жена Павлика рассказала о его зависимости и прокомментировала болезнь сына певца

Жена и концертный директор 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, 26-летняя Екатерина Репяхова рассказала, что спасла жизнь своему мужу.

Репяхова: Я не знаю, сколько еще раз мне придется собирать жизнь Виктора по крупинкам Фото: Виктор Павлик / Facebook

Жена и концертный директор 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, 26-летняя Екатерина Репяхова заявила в Facebook, что на момент встречи с ней исполнитель страдал зависимостью, но какой именно, она не указала.

"На этой фотографии мне 21 год. Через полгода я встречу Виктора. И буду собирать его по крупинкам. Буду лечить его от зависимости. На моих глазах отменится не один концерт. Но я буду сильной и изо всех сил буду спасать жизнь любимого человека. Одна. Без какой-либо помощи. Для того, чтобы эта жизнь сделала все, чтобы спасти другую и в трудные минуты быть рядом", – написала она.

Репяхова упомянула и онкологичесую болезнь младшего сына своего супруга, Павла Павлика.

"А потом на меня обрушится много других трудностей, в том числе и болезнь Паши. И я снова буду собирать жизнь Виктора по крупинкам. Но я буду сильной, я буду рядом, буду его опорой. Потому что я нужна ему как никогда. Я не знаю, сколько еще раз мне придется собирать жизнь Виктора по крупинкам, но я буду это делать, пока дышу. Наверное, это моя миссия", – отметила она.

Девушка поделилась воспоминаниями о личной утрате.

"А еще 15 лет назад ушел лучший друг брата в 21 год. 15 лет, а душа болит до сих пор. Наверное, не существует более сильного испытания, чем видеть, как страдают твои близкие", – заявила она.





До начала пандемии Павлик и Репяхова заявили, что планируют сыграть свадьбу летом 2020 года. Они узаконили отношения 29 мая, но не устраивали свадебное торжество.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.

Павел Павлик 20 июня опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья. По его словам, он прекратил лечение химиопрепаратами онкологического заболевания – саркомы.