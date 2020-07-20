"Если случится непоправимое – я не сломаюсь". Экс-жена Павлика рассказала о взаимоотношениях с сыном

Третья жена украинского артиста Виктора Павлика Лариса Созаева обнародовала в сети снимок, сделанный ее 21-летним сыном Павлом Павликом, который борется с онкозаболеванием.

Бывшая жена украинского артиста Виктора Павлика и мать его онкобольного сына Павла Павлика Лариса Созаева на своей странице в Facebook заявила, что не позволит себе сломаться в случае, если с ее сыном случится непоправимое.

По словам Созаевой, она найдет в себе силы оставаться сильной ради сына.

"Мой сын – самый лучший фотограф! Мы никогда с ним не ссоримся! Я всегда терпелива с ним, и он научился от меня этому качеству. Я всегда хотела, чтобы он гордился мной! Именно сын является стимулом моей жизни! И если случится непоправимое – я не сдамся и не сломаюсь. Ради тебя, родной!" – написала она.

Лариса Созаева – третья жена Павлика. В этом браке у артиста родился сын Павел. 20 июня он опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья. Ранее у Павлика-младшего было диагностировано онкологическое заболевание – саркома. Он прошел 18 курсов химиотерапии.

В настоящее время Виктор Павлик женат в четвертый раз – избранницей артиста стала его 26-летний концертный директор Екатерина Репяхова.

26 июня четвертая жена Павлика в Stories Instagram заявила, что онкобольной сын ее супруга рад, когда отец работает.

Вскоре Созаева обвинила нынешнюю супругу Павлика Репяхову в стремлении уничтожить ее и сына. Позже Созаева удалила публикацию.