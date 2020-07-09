"И как? Ему понравилось?". Экс-жена Павлика показала архивное фото в купальнике

Бывшая супруга украинского певца Виктора Павлика танцовщица Лариса Созаева обнародовала черно-белое юношеское фото.

Экс-жена украинского певца Виктора Павлика танцовщица Лариса Созаева показала в Facebook архивное фото в купальнике. Для снимка она позировала стоя.

"– Сегодня Ивана Купала ...

– И как? Ему понравилось?.. (Когда-то было... Лора – массовик-затейник).

"Девушки, всех помню и люблю!" – написала она 7 июля.

"Я помню этот праздник. 1986-й или 1987 год", – написал в комментариях Сергей Тимченко, друг Созаевой в Facebook.

Лариса Созаева – третья жена Павлика. От брака с ней у певца родился сын Павел. 20 июня он опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья. Ранее у Павлика-младшего было диагностировано онкологическое заболевание – саркома. Он прошел 18 курсов химиотерапии.

В настоящее время Виктор Павлик женат в четвертый раз – избранницей артиста стала его 26-летний концертный директор Екатерина Репяхова.

Созаева обвинила ее в стремлении уничтожить их с Павликом сына и ее лично. Позже Созаева удалила публикацию.