Бульвар Шоубиз
 
02 июля, 2020
 
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Жена Павлика: Я прилагаю максимум усилий, чтобы мы с мужем были обладателями здоровой психики и здорового организма

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала о негативных эмоциях в своей жизни.

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Репяхова: Здоровая жизнь светлые мысли. Каждый раз, когда мне становится плохо, я беру свои эмоции под тотальный контроль своего холодного разума
Репяхова: Здоровая жизнь – светлые мысли. Каждый раз, когда мне становится плохо, я беру свои эмоции под тотальный контроль своего холодного разума
Фото: repyahovakate / Instagram

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова разместила в Instagram черно-белую свадебную фотографию с супругом.

"Здоровая жизнь – светлые мысли. Каждый раз, когда мне становится плохо, я беру свои эмоции под тотальный контроль своего холодного разума. Я не знаю, как я этому научилась, но я же адекватный человек, значит, я могу анализировать. Я убедилась недавно, что ни в коем случае нельзя позволять негативным эмоциям жить в себе больше нескольких часов. Пострадать несколько часов – это норма. Но страдать годами – выход из состояния только с помощью специалиста", – написала она.

По словам Репяховой, в ее жизни часто бывает так, что она с чем-то не согласна, или возле нее происходит, как она выразилась, " чудовищная несправедливость".

"Но если я не могу поменять ситуацию, я в миг меняю отношение к ней. Я максимально контролирую свои эмоции, не давая места негативу, злу и ненависти. Потому как это все съедает только меня саму. Я прилагаю максимум осознанных усилий, чтобы мы с мужем были обладателями здоровой психики и здорового организма, а это возможно только через мир и позитив", – завершила жена Павлика.

В конце июня экс-жена Павлика Лариса Созаева обвинила бывшего супруга в бесхарактерности, а его нынешнюю жену – в целенаправленном желании нанести им с онкобольным сыном Павлом Павликом моральный вред.

У сына певца обнаружили рак позвонков в октябре 2018 года. Павел Павлик 20 июня опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья. По его словам, он прекратил лечение химиопрепаратами от онкологического заболевания – саркомы.

Позже сын Виктора Павлика объяснил, что не сдался, а решил остановить лечение с целью дать возможность огранизму восстановить иммунитет, чтобы начать самому участвовать в уничтожении болезни. Павлик-младший прошел 18 курсов химиотерапии.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.

29 мая Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения, но сообщили об этом спустя две недели. Спустя некоторое время после регистрации брака пара планирует провести торжественную свадебную церемонию для родных Репяховой.

Теги: Виктор Павлик, певец, Екатерина Репяхова, Павел Павлик
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