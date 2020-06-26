Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать

Третья жена украинского артиста Виктора Павлика Лариса Созаева обвинила бывшего супруга в бесхарактерности, а его нынешнюю жену, 26-летнюю Екатерину Репяхову – в целенаправленном желании нанести им с онкобольным сыном Павлом Павликом моральный вред.

Бывшая жена украинского артиста Виктора Павлика и мать его онкобольного сына Павла Павлика Лариса Созаева на своей странице в Facebook заявила, что его нынешняя супруга Екатерина Репяхова стремится их уничтожить.

"Молодая жена Виктора Павлика планомерно уничтожает нас с сыном и делает все, чтобы мы пострадали. Молодое ничтожество выносит на публику то, что, придя домой, рассказывает ей Виктор. Мы с сыном не давали никакого права чужому нам человеку рассказывать, что происходит в нашем доме", – написала Созаева.

По ее мнению, Репяхова "возомнила из себя знаменитость".

Третья жена Павлика Лариса Созаева заявила, что не давала права его четвертой жене комментировать то, что происходит в их доме. Фото: Лора Созаева / Facebook



"Я не знаю, сколько осталось моему сыну жить. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас с ним добивать", – заявила мать Павла Павлика.

Она пообещала удалить публикацию, если Репяхова публично принесет их семье извинения.

Лариса Созаева – третья жена Павлика. В этом браке у артиста родился сын Павел. 20 июня он опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья. Ранее у Павлика-младшего было диагностировано онкологическое заболевание – саркома.Он прошел 18 курсов химиотерапии.

26 июня четвертая жена Павлика Екатерина Репяхова в Stories Instagram заявила, что онкобольной сын ее супруга рад, когда отец работает.

Репяхова познакомилась с Павликом 4 ноября 2015 года в отеле благодаря случайному стечению обстоятельств. 29 мая Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения, но сообщили об этом только спустя две недели.