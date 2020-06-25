"Может, Виктору закрыться в четырех стенах?". Жена Павлика объяснила, почему он выступает в то время, как болеет его сын

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала, при каких условиях исполнитель в период болезни сына не будет петь.

Репяхова: Что самое интересное, сам сын рад, когда папа работает. А вас что-то не устраивает Фото: Виктор Павлик / Facebook

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова в Stories Instagram заявила, что онкобольной сын ее супруга, 20-летний Павел Павлик рад, когда его отец работает.

Она отреагировала на замечания, что певец не прекращал концерты, узнав о болезни сына.

"Если вы готовы оплачивать кредит квартиры, в которой живет сын, кушать ему покупать, коммунальные услуги оплачивать, то Виктор не будет петь. Не только сыну, а еще нам все оплачивать. Наверное, потому что это его работа. Может, Виктору закрыться в четырех стенах? Что самое интересное, сам сын рад, когда папа работает. А вас что-то не устраивает", – написала она.

Репяхова ограничила доступ к своему Instagram-аккаунту.

После школы Павлик-младший поступил в Академию СБУ, однако прекратил обучение из-за болезни. У сына певца обнаружили рак позвонков в октябре 2018 года.

Павел Павлик 20 июня опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья. По его словам, он прекратил лечение химиопрепаратами от онкологического заболевания – саркомы.

Позже сын Виктора Павлика объяснил, что не сдался, а решил остановить лечение, чтобы дать возможность огранизму восстановить иммунитет, чтобы начать самому участвовать в уничтожении болезни. Молодой человек прошел 18 курсов химиотерапии.