Экс-жена Павлика Созаева: Я остаюсь женщиной, которая хочет нравиться и получать комплименты

Третья жена украинского артиста Виктора Павлика Лариса Созаева заявила, что не намерена падать духом, несмотря на тяжелый период в жизни – ее 21-летний сын Павел Павлик борется с онкозаболеванием.

Бывшая жена украинского артиста Виктора Павлика и мать его онкобольного сына Павла Павлика Лариса Созаева на своей странице в Facebook поблагодарила друзей за поддержку и призналась, что ее задача – прожить жизнь достойно.

Публикацию бывшая жена Павлика обнародовала в свой день рождения.

"Тяжелый период жизни, но факт моего рождения никто не отменял. Я остаюсь женщиной, которая хочет нравиться и получать комплименты! Падать духом – это не про меня. Возможно, чуть-чуть, на несколько минут. Я точно не железная", – написала она.

Лариса Созаева – третья жена Павлика. В этом браке у артиста родился сын Павел. 20 июня он опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья. Ранее у Павлика-младшего было диагностировано онкологическое заболевание – саркома. Он прошел 18 курсов химиотерапии.

В настоящее время Виктор Павлик женат в четвертый раз – избранницей артиста стала его 26-летний концертный директор Екатерина Репяхова.

26 июня четвертая жена Павлика в Stories Instagram заявила, что онкобольной сын ее супруга рад, когда отец работает.

Вскоре Созаева обвинила нынешнюю супругу Павлика Репяхову в стремлении уничтожить ее и сына. Позже Созаева удалила публикацию.