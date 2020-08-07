ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине третий день фиксируется антирекорд по числу новых случаев COVID-19

За последние сутки от COVID-19 в Украине умерло 33 человека – это тоже антирекорд.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине очередные антирекорды
В Украине очередные антирекорды
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 1453 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Это очередной антирекорд, который фиксируется в Украине третий день подряд – накануне было зарегистрировано 1318 новых случаев, за день до этого – 1271.

Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 78 261, из них 1852 скончались (+33 человека за последние сутки), 43 055 выздоровели (+531 человек за последние сутки). Продолжают болеть 33 354 человека.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

  • Винницкая область – 2932;
  • Волынская область – 4162;
  • Днепропетровская область – 1508;
  • Донецкая область – 945;
  • Житомирская область – 2064;
  • Закарпатская область – 5615;
  • Запорожская область – 895;
  • Ивано-Франковская область – 5426;
  • Киев – 9178;
  • Киевская область – 4058;
  • Кировоградская область – 714;
  • Луганская область – 146;
  • Львовская область – 10 572;
  • Николаевская область – 682;
  • Одесская область – 3904;
  • Полтавская область – 489;
  • Ровенская область – 6638;
  • Сумская область – 636;
  • Тернопольская область – 3212;
  • Харьковская область – 4527;
  • Херсонская область – 255;
  • Хмельницкая область – 1286;
  • Черкасская область – 975;
  • Черновицкая область – 6477;
  • Черниговская область – 965.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Киеве (186), в Одесской (156) и Львовской (146) областях. Меньше всего – в Кировоградской области (один случай). 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 7 августа коронавирусом в мире заразилось 19 025 580 человек. Жертвами COVID-19 стало 713 845 человек, выздоровело 11 308 298 человек.

Теги: Украина, антирекорд, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Желаю только одного – встречи". Российская актриса рассказала о романе с Савлеповым
"Желаю только одного – встречи". Российская актриса рассказала о романе с Савлеповым
Козловский рассказал, сколько стоит самая дорогая песня в его репертуаре
Козловский рассказал, сколько стоит самая дорогая песня в его репертуаре
"Так и хочется щелбан отвесить". Ефросинина призвала избавляться от недостатков, которые нельзя полюбить
"Так и хочется щелбан отвесить". Ефросинина призвала избавляться от недостатков, которые нельзя полюбить
Черные круги и тапочки. Украинская модель показала, как выглядит спустя три недели после родов
Черные круги и тапочки. Украинская модель показала, как выглядит спустя три недели после родов
"Алла Борисовна 20 лет назад", "Похожа на молодую Билык". Maruv сменила цвет волос
"Алла Борисовна 20 лет назад", "Похожа на молодую Билык". Maruv сменила цвет волос
  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина показала беременный живот
  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина показала беременный живот
Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео
Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео
"Грустно видеть, как много людей даже не говорят "спасибо". Рэпер Tekashi 6ix9in раздавал прохожим деньги. Видео
"Грустно видеть, как много людей даже не говорят "спасибо". Рэпер Tekashi 6ix9in раздавал прохожим деньги. Видео
Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину
Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину
"Было ощущение, что на груди сидит слон – я не могла дышать". Милано переболела COVID-19
"Было ощущение, что на груди сидит слон – я не могла дышать". Милано переболела COVID-19
"Нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
"Нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
Впервые за 40 лет Виндзорский замок частично откроют для посетителей
Впервые за 40 лет Виндзорский замок частично откроют для посетителей
Беременная Гвоздева показала, как отпраздновала 32-летие на берегу Днепра
Беременная Гвоздева показала, как отпраздновала 32-летие на берегу Днепра
"Сейчас правда на вашей стороне". Гоша Куценко поддержал массовые протесты в Хабаровске
"Сейчас правда на вашей стороне". Гоша Куценко поддержал массовые протесты в Хабаровске
"Господи, что с лицом?" Подписчики не узнали Успенскую на видео
"Господи, что с лицом?" Подписчики не узнали Успенскую на видео
"Умно и стильно". Лопес в блестящей маске прогулялась с семьей в парке
"Умно и стильно". Лопес в блестящей маске прогулялась с семьей в парке
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
  "Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину
Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину
"Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой
"Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS