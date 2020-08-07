В Украине третий день фиксируется антирекорд по числу новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 1453 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Это очередной антирекорд, который фиксируется в Украине третий день подряд – накануне было зарегистрировано 1318 новых случаев, за день до этого – 1271.
Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 78 261, из них 1852 скончались (+33 человека за последние сутки), 43 055 выздоровели (+531 человек за последние сутки). Продолжают болеть 33 354 человека.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Киеве (186), в Одесской (156) и Львовской (146) областях. Меньше всего – в Кировоградской области (один случай).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 7 августа коронавирусом в мире заразилось 19 025 580 человек. Жертвами COVID-19 стало 713 845 человек, выздоровело 11 308 298 человек.