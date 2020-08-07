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Украинцы должны покинуть Румынию до 12 августа – посольство Украины

В посольстве Украины в Румынии объяснили, что необходимость украинцам покинуть эту страну до 12 августа связана с чрезвычайным положением, введенным в Румынии в связи с эпидемией COVID-19.

В Румынии было введено чрезвычайное положение
В Румынии было введено чрезвычайное положение
Фото: pixabay.com

Граждане Украины должны покинуть Румынию до 12 августа. Об этом посольство Украины в Бухаресте объявило 7 августа в Facebook.

"Обращаем ваше внимание на то, что срок, в течение которого сохраняется право пребывания иностранцев, которые не смогли покинуть территорию Румынии в условиях пандемии COVID-19, в течение которого не будут применяться санкции или ограничительные меры, – до 12 августа", – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты объяснили, что "право на пребывание иностранцев на территории Румынии, предоставленное въездными визами в Румынию, сохраняется в течение 90 дней с момента прекращения чрезвычайного положения (15 мая 2020 года)", которое позже продлили.

https://www.facebook.com/Ukr.Embassy.Romania/posts/3169221656490204

В конце 2019 года в Китае началась вспышка коронавирусной инфекции. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 7 августа, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано почти 19,2 млн случаев COVID-19 (в Румынии – более 59 тыс.), умерло 716 327 человек (в Румынии – 2616).

Теги: Румыния, санкции, посольство, эпидемия, украинцы, посольство Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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