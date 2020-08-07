ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Аэропорт Борисполь может оказаться на грани банкротства и уволить треть сотрудников из-за карантина

По подсчетам директора киевского аэропорта Борисполь Павла Рябкина, выйти на прежний уровень доходности 2019 года удастся только в 2024 году. В аэропорту сейчас сотрудники работают неполные смены и получают минимальный оклад. Треть персонала хотят сократить к концу года, сказал Рябкин в интервью "Бизнес.Цензор".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В аэропорту будет работать только терминал D, остальные законсервируют
В аэропорту будет работать только терминал D, остальные законсервируют
Фото: depositphotos.com

Директор киевского аэропорта Борисполь Павел Рябкин заявил о сокращении трети персонала из-за нехватки финансов и возможном банкротстве аэропорта из-за карантина и ограничении полетов. Об этом он рассказал в интервью "Бизнес.Цензор"

Аэропорт Борисполь, по его словам, не получает государственной поддержки.

По подсчетам компании, выйти на прежний уровень, который был в 2019 году, ей удастся только в 2024 году. До того времени в аэропорту будет работать только терминал D, все остальные законсервируют.

"Мы видим, что прогнозы постоянно ухудшаются. В Lufthansa, во флоте которой 760 самолетов, считают, что к 1 апреля 2021 года у них на земле будет оставаться 300 воздушных средств", – пояснил он.

Рябкин сказал, что в аэропорту сотрудники работают неполные смены и получают минимальный оклад. Треть персонала из-за большой нехватки финансов хотят сократить к концу года.

"До конца года мы сократим порядка 27% сотрудников. Мы сейчас находимся на второй волне сокращения. Мы уже сократили все вакансии по временным договорам – это около 500 человек. Сейчас проводим фактические сокращения, и до конца года у нас останется 3600–3700 работников", – пояснил бизнесмен.

Из-за распространения коронавирусной инфекции многие страны закрыли свои границы. Запрет на въезд иностранцев в страны Шенгенской зоны был введен в середине марта.  

Украина приостановила международное авиасообщение с 17 марта. С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня – внешнее. Аэропорт Борисполь возобновил работу терминала D на прилет и вылет всех рейсов с 14 июня.

Теги: Борисполь, аэропорт, банкротство, самолеты, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
  "Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
"Взял в аренду". Адвокат потерпевшей стороны в деле Ефремова сменил кабриолет на самокат
"Взял в аренду". Адвокат потерпевшей стороны в деле Ефремова сменил кабриолет на самокат
"Холостячка" Мишина рассказала, как прошел первый съемочный день на проекте
"Холостячка" Мишина рассказала, как прошел первый съемочный день на проекте
Осадчая показала фигуру в купальнике. Соцсети заподозрили ведущую в беременности
Осадчая показала фигуру в купальнике. Соцсети заподозрили ведущую в беременности
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
  Silence – трек для вечеринок на яхте. Барских презентовал клип на новый англоязычный трек
  Silence – трек для вечеринок на яхте. Барских презентовал клип на новый англоязычный трек
"Она так на вас похожа". Девятилетняя дочь Pink коротко постриглась. Фото до и после
"Она так на вас похожа". Девятилетняя дочь Pink коротко постриглась. Фото до и после
  "Собирался уйти из семьи". Азиза рассказала о романе с Караченцовым
  "Собирался уйти из семьи". Азиза рассказала о романе с Караченцовым
13-й участник "Танцев со звездами" передал эстафету Фреймут
13-й участник "Танцев со звездами" передал эстафету Фреймут
  The Rolling Stones презентовали клип на песню Scarlet с участием звезды " Нормальных людей". Видео
  The Rolling Stones презентовали клип на песню Scarlet с участием звезды " Нормальных людей". Видео
  Российскую певицу Глюк'oZу не пустили в Украину
  Российскую певицу Глюк'oZу не пустили в Украину
"Полвека люблю". Сын Ротару в день рождения певицы поделился ее новым снимком
"Полвека люблю". Сын Ротару в день рождения певицы поделился ее новым снимком
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
Документалка о 10-летнем мальчике в зоне боевых действий на Донбассе номинирована на "Эмми"
Документалка о 10-летнем мальчике в зоне боевых действий на Донбассе номинирована на "Эмми"
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
  "Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео
Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео
Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину
Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину
"Нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
"Нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS