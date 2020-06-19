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МАУ открыла в аэропорту Борисполь лабораторию для тестирования на COVID-19

Прежде всего лаборатория МАУ будет использоваться для тестирования на COVID-19 экипажей авиакомпании.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Выполнение анализа занимает три часа, одновременно могут быть загружены 96 образцов
Выполнение анализа занимает три часа, одновременно могут быть загружены 96 образцов
Фото: Євгеній Дихне / Facebook

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" открыла в аэропорту Борисполь лабораторию для тестирования на COVID-19. Об этом 19 июня в Facebook сообщил президент МАУ Евгений Дыхне.

"Мы установили в аэропорту Борисполь первую лабораторию, которая делает ПЦР-тесты и тесты на антитела. Пока что будем использовать ее для тестирования экипажей МАУ", – отметил Дыхне.

По его словам, выполнение анализа занимает три часа, одновременно могут быть загружены 96 образцов. Лаборатория предусматривает также опцию срочного ПЦР-теста одного отдельного образца в течение 40 минут.

Тестирование на антитела позволяет выявить перенесенную инфекцию и наличие определенного уровня иммунитета. Лаборатория способна делать 86 тестов за один час.

Как уточнил Дыхне, лаборатория сможет обеспечить и потребности пассажиров, если соответствующую справку будет требовать страна прилета. В качестве примера он привел Тунис, с которым скоро будет возобновлено авиасообщение. Эта страна позволяет свободное пересечение границы только с наличием результата ПЦР-теста.

https://www.facebook.com/eugenedihne/posts/979359275867968

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

С 1 июня в Украине возобновились железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин 9 июня рассказал, что Украина рассчитывает на возобновление авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.

Теги: Украина, Борисполь, аэропорт, МАУ, карантин, Евгений Дыхне, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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