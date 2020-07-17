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Грузовой терминал аэропорта Борисполь собираются строить осенью

Строительство грузового терминала аэропорта Борисполь могут начать осенью, а закончить через 16 месяцев. Новый терминал хотят построить на кредитные средства.

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Грузовой терминал может появиться до конца 2021 года
Грузовой терминал может появиться до конца 2021 года
Фото: depositphotos.com

Строительство грузового терминала аэропорта Борисполь планируют начать осенью этого года. Сейчас ведутся работы по подготовке к строительству, сообщили в пресс-службе Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА).

Терминал построят через 16 месяцев, если завершат в срок все подготовительные работы.

"По оптимистическим расчетам, аэропорт Борисполь получит новый грузовой терминал до конца 2021 года", – говорится в сообщении.

В ассоциации сказали, что строительство терминала хотят провести за счет привлеченных кредитных средств.

"Бизнес-сообщество очень одобрительно воспринимает такие новости, ведь логистические компании давно ждут реализацию этого проекта", – добавили в ЕВА.

По информации ЕВА, Министерство инфраструктуры Украины уже ведет переговоры по привлечению дополнительных транзитных потоков со странами Азии, а также работает над упрощением документооборота.

Аэропорт Борисполь планировал начать строительство грузового терминала еще в начале мая 2019 года. По состоянию на июль 2020 года строительные работы так и не начали.

На сайте аэропорта сообщается, что он обслуживает более 10 млн пассажиров в год. В Борисполе есть пять терминалов – A, B, C, D и F. Аэропорт является базовым для национального перевозчика – компании "Международные авиалинии Украины". 

В аэропорту планируют, что к 2045 году пассажиропоток увеличится до 50 млн человек в год.

Теги: Борисполь, аэропорт, МАУ, авиалинии, EBA, Министерство инфраструктуры Украины
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