Ляшко: Мы создаем в аэропорту Борисполь лабораторию, которая будет давать результат всем прибывшим через два часа

Ляшко: Мы приняли решение о возможности въезда в Украину из стран так называемой красной зоны Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В аэропорту Борисполь создается лаборатория, которая позволит за два часа проверить, есть ли у человека COVID-19. Об этом в авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В Кабинете Министров мы приняли решение о возможности въезда в Украину из стран так называемой красной зоны в случае отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного в течение 48 часов. Параллельно мы прилагаем усилия для того, чтобы создать лабораторию в аэропорту Борисполь, которая будет давать результат всем прибывшим из "красной" зоны через два часа после прилета", – сказал он.

Главный санврач отметил, что "Украина интегрирована в общемировую сеть, в глобальный тренд возобновления путешествий".

"Это влияет на экономику, это развитие авиабизнеса, туристического бизнеса. Со стороны Министерства здравоохранения мы делаем все возможное, чтобы эта сфера работала и приносила результаты", – объяснил Ляшко.

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В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта.

С 5 июня в Украине возобновилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее. Однако из-за ухудшения эпидемической ситуации Украина входит в так называемый красный список – многие страны не впускают украинцев или впускают с некоторыми ограничениями. По данным МИД Украины, несмотря на пандемию, гражданам Украины разрешен въезд в 23 страны.