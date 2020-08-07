Премьер Венгрии Орбан назвал мигрантов биологическим оружием

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал мигрантов биологическим оружием, поскольку они привозят в страну коронавирус. Он потребовал остановить поток мигрантов в страну, сообщила испанская газета La Vanguardia.
"Все нелегальные иммигранты, которые хотят въехать в страну, не только нарушают венгерские законы, но и представляют собой биологическую угрозу. Отследить состояние здоровья всех прибывающих в Венгрию невозможно. Иммигранты – это биологическая бомба, которая может заразить нас", – заявил венгерский премьер.
Орбан считает, что невозможно установить, кто из прибывших мигрантов инфицирован.
"Необходимо рассматривать всех мигрантов как потенциальных зараженных", – заявил он.
С начала пандемии в мире COVID-19 заболело 19 135 088 человек, умерло 713 681 человек.