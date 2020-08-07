Лукашенко: В Беларуси было военное положение из-за коронавируса. Просто вы не знали

Лукашенко: Мы никогда не отрицали коронавирус. Так было подано в СМИ Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Власти Беларуси предпринимали серьезные усилия для локализации вспышки коронавирусной инфекции. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

"Значит, Дим, мы никогда не отрицали коронавирус. Так было подано в СМИ. Как можно отрицать то, что есть вот на самом деле? Коронавирус у нас из-за того, что мы очень аккуратно к этому относились, развивался позже других", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что знает фамилии двух граждан, которые завезли коронавирус в страну. "Мне приходилось делать все. Я контролировал – ты не представляешь, насколько был в это погружен", – заявил белорусский президент.

По его словам, Беларусь пошла "тяжелейшим путем". "Когда расследуется уголовное дело, что происходит? Собираются факты и ведется следствие. Точно так и здесь: появился факт коронавируса – расследование проводится. Только не следователи ведут, а санитарные службы", – сказал он.

Лукашенко заявил, что санслужбы "очаг окружали, госпитализировали, готовили койки, ИВЛ". "Было военное положение. Вы этого просто не знали", – заключил президент Беларуси.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В начале эпидемии Лукашенко скептически высказывался об угрозе коронавируса. Он был противником введения карантина, говорил, что работа в поле, сухая сауна и водка лечат от COVID-19.

Беларусь не закрывала границы, не останавливала работу предприятий, магазинов, учреждений образования. Также в стране не было запрета на массовые мероприятия, несмотря на то, что эксперты Всемирной организации здравоохранения призывали ввести ограничительные меры.

2 июля Лукашенко заявил, что в Беларуси "уже победили" коронавирус.