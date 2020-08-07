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В Испании экстренно посадили самолет. Украинец не хотел надевать защитную маску

Пассажир самолета авиакомпании Air Europa, гражданин Украины настойчиво отказывался выполнять указания экипажа, который несколько раз просил его надеть маску. Из-за чего командир воздушного судна запросил экстренную посадку в аэропорту Малаги.

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Инцидент произошел вечером 6 августа
Инцидент произошел вечером 6 августа 
Фото: ЕРА

Самолет авиакомпании Air Europa, выполнявший рейс между островом Гран-Канария и Мадридом, экстренно приземлился вечером 6 августа в аэропорту Малаги Коста-дель-Соль из-за того, что гражданин Украины отказывался надевать защитную маску. Об этом сообщает испанская газета El Periodico.

В авиакомпании рассказали, что такой маневр выполнили потому, что пассажир отказывался выполнять указания экипажа, который неоднократно просил его надеть защитную маску.

Ассоциация диспетчеров Испании Controladores Aéreos вечером 6 августа сообщила в Twitter о конфликтном пассажире на борту самолета, из-за которого командир воздушного судна запросил посадку в аэропорту Малаги.

После урегулирования инцидента самолет продолжил полет в Мадрид.

По данным университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса по всему миру, в Испании по состоянию на 7 августа коронавирусом заразились 309 855, а умерло 28 500 человек.

Теги: Испания, Мадрид, конфликт, авиакомпания, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, маска
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