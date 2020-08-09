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1 сентября в Украине начнется нормальный учебный год – глава правительства

Карантин из-за коронавируса в школах могут вводить, если регион попадет в "красную" зону, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, это будет, как при эпидемии гриппа.

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Шмыгаль допустил введение карантина в школах отдельных регионов
Шмыгаль допустил введение карантина в школах отдельных регионов
Фото: pixabay.com

В Украине 1 сентября начнется "нормальный" учебный год. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил "Радіо Свобода" в интервью, которое вышло 8 августа.

"Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год. Это важно. Потому что люди переживают. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, что все будут учиться дома, что социализация детей не произойдет. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. У нас учебный год начинается 1 сентября", – сказал премьер-министр.

По его словам, правительство уже "запустило процессы в областях", и это контролируют главы облгосадминистраций.

"В тех регионах, где есть "красные" ограничения, конечно, будет введен карантин такой же, как вводится при других эпидемиях. Например, когда эпидемия гриппа или какая-то другая инфекция, то закрывают школы на две недели, дети учатся дома дистанционно, а потом снова идут в школу", – объяснил Шмыгаль.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта, с 11 марта в стране действует карантин. С 11 мая ограничения начали ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

С 1 августа правила карантина изменились. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Подробнее с карантинными мерами в разных зонах можно ознакомиться здесь.

На 8 августа количество случаев COVID-19 в Украине достигло 79 750 (коронавирус за сутки был подтвержден у 1489 человек). С начала эпидемии умерло 1879 пациентов с коронавирусом (27 – за последние сутки), выздоровело 43 655 человек (+600).

Теги: грипп, эпидемия, карантин, учебный год, дети, школы, ограничения, школа, регионы, Денис Шмыгаль, коронавирус
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