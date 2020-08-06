Директор частной школы Романенко: Остается понять, как убедить детей носить маски и соблюдать дистанцию, ведь им нравятся шумные компании

С 1 сентября учителям придется заниматься не только обучением детей, но и следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, что автоматически приведет к увеличению нагрузки. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказала директор учебно-воспитательного центра "Розумка" Людмила Романенко.

"Школы открываются, и это хорошая новость, ведь дистанционное обучение для многих детей, родителей и учителей было большим стрессом. Практически на 95% рекомендации Министерства образования и науки по организации учебного процесса выполнимы. Новые рекомендации не слишком отличают от тех, что действуют сейчас. Единственное – остается понять, как убедить детей носить маски и соблюдать дистанцию. Конечно, на уроке в классе не нужно все время сидеть в маске, но ее нужно надевать, покидая класс. Дети любят шумные компании, им нравится быть в контакте с одноклассниками. И вот тут потребуется больше внимания и усилий от педагогов. Учителям придется не только обучать, но и следить за соблюдением масочного режима, дезинфекцией и так далее. В этой ситуации остается неучтенным только человеческий фактор. У всех должна быть ответственность – как у администрации и учителей, так и у родителей. Они должны быть с нами честны", – пояснила собеседница.

По ее словам, соблюдение предписаний потребует увеличения бюджетных расходов на средства гигиены и доплату учителям.

"Мы, в частных школах, справимся. Ведь те же маски нужно менять каждые три часа. В нашем случае это не проблема – у нас в открытом доступе пачка масок и антисептики. А как это будет обеспечиваться в государственных школах? Многие меры дистанцирования там сложно соблюдать из-за того, что они размещены в старых зданиях, особенно в сельской местности. Крупные государственные школы также столкнутся с определенными трудностями, ведь предстоит уменьшить количество детей в классе. Проводить занятие в классе, где 36 человек больше нельзя. Крупные классы будут делить на группы, которые будут заниматься в разные смены. Это означает, что вырастет нагрузка на учителей. Как предполагается решать вопрос доплат, осталось неясно. Но, вероятно, бюджетные расходы будут увеличиваться", – отметила

5 августа Министерство образования и науки выпустило рекомендации по организации учебного процесса в школах с 1 сентября. В частности, рекомендуется ввести гибкую структуру учебного года – предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации, придерживаться принципов социального дистанцирования и правил гигиены, использовать средства индивидуальной защиты и избегать массовых скоплений. Во время уроков учителям советуют выбирать виды деятельности, которые минимизируют непосредственный физический контакт между учениками.

2019/2020 учебный год из-за карантина было решено завершить дистанционно.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине в марте ввели карантин. С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия определенным критериям.