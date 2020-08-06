ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Директор частной школы Романенко: Остается понять, как убедить детей носить маски и соблюдать дистанцию, ведь им нравятся шумные компании

Новые рекомендации Министерства образования и науки по организации учебного процесса в школах не сильно отличаются от уже действующих и вполне выполнимы, сообщила в комментарии изданию "ГОРДОН" директор учебно-воспитательного центра "Розумка" Людмила Романенко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Романенко: Остается неучтенным только человеческий фактор
Романенко: Остается неучтенным только человеческий фактор
Фото: rozoomka.com/ua

С 1 сентября учителям придется заниматься не только обучением детей, но и следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, что автоматически приведет к увеличению нагрузки. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказала директор учебно-воспитательного центра "Розумка" Людмила Романенко.

"Школы открываются, и это хорошая новость, ведь дистанционное обучение для многих детей, родителей и учителей было большим стрессом. Практически на 95% рекомендации Министерства образования и науки по организации учебного процесса выполнимы. Новые рекомендации не слишком отличают от тех, что действуют сейчас. Единственное – остается понять, как убедить детей носить маски и соблюдать дистанцию. Конечно, на уроке в классе не нужно все время сидеть в маске, но ее нужно надевать, покидая класс. Дети любят шумные компании, им нравится быть в контакте с одноклассниками. И вот тут потребуется больше внимания и усилий от педагогов. Учителям придется не только обучать, но и следить за соблюдением масочного режима, дезинфекцией и так далее. В этой ситуации остается неучтенным только человеческий фактор. У всех должна быть ответственность – как у администрации и учителей, так и у родителей. Они должны быть с нами честны", – пояснила собеседница. 

По ее словам, соблюдение предписаний потребует увеличения бюджетных расходов на средства гигиены и доплату учителям. 

"Мы, в частных школах, справимся. Ведь те же маски нужно менять каждые три часа. В нашем случае это не проблема – у нас в открытом доступе пачка масок и антисептики. А как это будет обеспечиваться в государственных школах? Многие меры дистанцирования там сложно соблюдать из-за того, что они размещены в старых зданиях, особенно в сельской местности. Крупные государственные школы также столкнутся с определенными трудностями, ведь предстоит уменьшить количество детей в классе. Проводить занятие в классе, где 36 человек больше нельзя. Крупные классы будут делить на группы, которые будут заниматься в разные смены. Это означает, что вырастет нагрузка на учителей. Как предполагается решать вопрос доплат, осталось неясно. Но, вероятно, бюджетные расходы будут увеличиваться", – отметила

5 августа Министерство образования и науки выпустило рекомендации по организации учебного процесса в школах с 1 сентября. В частности, рекомендуется ввести гибкую структуру учебного года – предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации, придерживаться принципов социального дистанцирования и правил гигиены, использовать средства индивидуальной защиты и избегать массовых скоплений. Во время уроков учителям советуют выбирать виды деятельности, которые минимизируют непосредственный физический контакт между учениками.

2019/2020 учебный год из-за карантина было решено завершить дистанционно.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине в марте ввели карантин. С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия определенным критериям.

Теги: Украина, образование, эпидемия, карантин, учебный год, дети, школьники, школы, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, маски, Людмила Романенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Козловский рассказал, сколько стоит самая дорогая песня в его репертуаре
Козловский рассказал, сколько стоит самая дорогая песня в его репертуаре
"Так и хочется щелбан отвесить". Ефросинина призвала избавляться от недостатков, которые нельзя полюбить
"Так и хочется щелбан отвесить". Ефросинина призвала избавляться от недостатков, которые нельзя полюбить
Черные круги и тапочки. Украинская модель показала, как выглядит спустя три недели после родов
Черные круги и тапочки. Украинская модель показала, как выглядит спустя три недели после родов
"Алла Борисовна 20 лет назад", "Похожа на молодую Билык". Maruv сменила цвет волос
"Алла Борисовна 20 лет назад", "Похожа на молодую Билык". Maruv сменила цвет волос
  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина показала беременный живот
  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина показала беременный живот
Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео
Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео
"Грустно видеть, как много людей даже не говорят "спасибо". Рэпер Tekashi 6ix9in раздавал прохожим деньги. Видео
"Грустно видеть, как много людей даже не говорят "спасибо". Рэпер Tekashi 6ix9in раздавал прохожим деньги. Видео
Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину
Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину
"Было ощущение, что на груди сидит слон – я не могла дышать". Милано переболела COVID-19
"Было ощущение, что на груди сидит слон – я не могла дышать". Милано переболела COVID-19
"Нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
"Нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
Впервые за 40 лет Виндзорский замок частично откроют для посетителей
Впервые за 40 лет Виндзорский замок частично откроют для посетителей
Беременная Гвоздева показала, как отпраздновала 32-летие на берегу Днепра
Беременная Гвоздева показала, как отпраздновала 32-летие на берегу Днепра
"Сейчас правда на вашей стороне". Гоша Куценко поддержал массовые протесты в Хабаровске
"Сейчас правда на вашей стороне". Гоша Куценко поддержал массовые протесты в Хабаровске
"Господи, что с лицом?" Подписчики не узнали Успенскую на видео
"Господи, что с лицом?" Подписчики не узнали Успенскую на видео
"Умно и стильно". Лопес в блестящей маске прогулялась с семьей в парке
"Умно и стильно". Лопес в блестящей маске прогулялась с семьей в парке
Лузина рассказала, почему на юбилее у Могилевской все гости должны были быть в белом
Лузина рассказала, почему на юбилее у Могилевской все гости должны были быть в белом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
  "Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
"Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой
"Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой
"По дороге ты проклинаешь все. Но потом становится лучше". Джамала рассказала, как провела отпуск в Турции
"По дороге ты проклинаешь все. Но потом становится лучше". Джамала рассказала, как провела отпуск в Турции
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS