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ОБЩЕСТВО

Министерство образования Украины опубликовало рекомендации для начала учебного года

В Министерстве образования Украины предлагают к 1 сентября обеспечить школы антисептиками, увеличить расстояние между партами и нарисовать разметку в коридорах.

Для минимизации передвижения учеников по школе рекомендуют закрепить за классами кабинеты
Для минимизации передвижения учеников по школе рекомендуют закрепить за классами кабинеты
Фото: pixabay.com

С 1 сентября школьным учителям советуют общаться с родителями преимущественно дистанционно, об этом речь идет в рекомендациях, разработанных Министерством образования и науки, которые опубликованы 5 августа.

Во время образовательного процесса необходимо придерживаться принципов социального дистанцирования и правил гигиены, использовать средства индивидуальной защиты и избегать массовых скоплений, отмечено в сообщении.

Для старта учебного года рекомендовано:

  • обеспечить школы дезинфицирующими и моющими средствами, средствами индивидуальной защиты;
  • оборудовать места для обработки рук и сбора использованных масок и перчаток;
  • создать условия для социального дистанцирования и избежания скоплений.

Чтобы создать условия для дистанцирования школам рекомендуют:

  • открыть несколько входов в здание,
  • увеличить расстояние между партами,
  • использовать разметку на полу для организованного движения коридорам,
  • разделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся,
  • использовать актовые залы, коридоры, адаптированные для учебного процесса,
  • при благоприятных погодных условиях проводить занятия на открытом воздухе,
  • установить гибкий график начала занятий для различных категорий учащихся.

Для минимизации передвижения учеников по школе МОН рекомендует закрепить за классами  кабинеты.

"Во время уроков учителям следует выбирать виды деятельности, которые минимизируют непосредственный физический контакт между учениками, в частности уменьшая количество коммуникационных упражнений", – отмечает пресс-служба министерства.

Министерство рекомендует школам ввести гибкую структуру учебного года – предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации.

МОН также рекомендует предложить родителям учеников с хроническими легочными болезнями, расстройствами иммунной системы, сахарным диабетом вести обучение дистанционно.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что в школах могут ограничить одновременное пребывание детей в классах. Возможно, уроки по математике будут проводить в классах, а история будет проходить дистанционно. Также он не исключил, что дети будут учиться по сменам.

2019/2020 учебный год из-за карантина было решено завершить дистанционно.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине в марте ввели карантин. С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За прошедшие сутки в Украине подтвержден 1271 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 75 490 человек, из них 1788 скончались (24 – за последние сутки), 41 527 выздоровели (+914).

Теги: Украина, Министерство образования, карантин, учебный год, дети, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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