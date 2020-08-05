Министерство образования Украины опубликовало рекомендации для начала учебного года

С 1 сентября школьным учителям советуют общаться с родителями преимущественно дистанционно, об этом речь идет в рекомендациях, разработанных Министерством образования и науки, которые опубликованы 5 августа.
Во время образовательного процесса необходимо придерживаться принципов социального дистанцирования и правил гигиены, использовать средства индивидуальной защиты и избегать массовых скоплений, отмечено в сообщении.
Для старта учебного года рекомендовано:
Чтобы создать условия для дистанцирования школам рекомендуют:
Для минимизации передвижения учеников по школе МОН рекомендует закрепить за классами кабинеты.
"Во время уроков учителям следует выбирать виды деятельности, которые минимизируют непосредственный физический контакт между учениками, в частности уменьшая количество коммуникационных упражнений", – отмечает пресс-служба министерства.
Министерство рекомендует школам ввести гибкую структуру учебного года – предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации.
МОН также рекомендует предложить родителям учеников с хроническими легочными болезнями, расстройствами иммунной системы, сахарным диабетом вести обучение дистанционно.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что в школах могут ограничить одновременное пребывание детей в классах. Возможно, уроки по математике будут проводить в классах, а история будет проходить дистанционно. Также он не исключил, что дети будут учиться по сменам.
2019/2020 учебный год из-за карантина было решено завершить дистанционно.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине в марте ввели карантин. С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.
За прошедшие сутки в Украине подтвержден 1271 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 75 490 человек, из них 1788 скончались (24 – за последние сутки), 41 527 выздоровели (+914).