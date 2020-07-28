Сотрудников системы образования Украины незаконно заставляют платить за медосмотры – образовательный омбудсмен

Украинский образовательный омбудсмен Сергей Горбачев объяснил, что ежегодный обязательный медосмотр сотрудников сферы образования должен проходить за бюджетные средства, но в сметы их закладывают не всегда.

Сотрудников системы образования Украины заставляют за свой счет проходить ежегодный профилактический медосмотр, который проводится летом. Об этом 28 июля в Facebook сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

"Обязательный медицинский осмотр сотрудников учреждений образования должен быть за бюджетные средства... Однако каждый год возникает ситуация, когда работников учебных заведений заставляют проходить медицинский осмотр за свой счет. Об этом свидетельствуют и мониторинг социальных сетей, и несколько обращений, которые служба образовательного омбудсмена получила в этом году", – написал он.

Образовательный омбудсмен подчеркнул, что "требование от сотрудника проходить медосмотр за свой счет является незаконным".

"Главная проблема в том, что органы управления образованием и учреждения образования не закладывают средства на прохождение медицинских осмотров в своих бюджетах и сметах. Соответственно, договоры с учреждениями здравоохранения на проведение медицинских осмотров не заключаются и организация осмотров не осуществляется. Между тем заключение таких договоров прямо предусмотрено п. 2.4 "Порядка проведения медицинских осмотров работников определенных категорий", утвержденного приказом Минздрава", – объяснил Горбачев.

Он призвал сотрудников системы образования, которых заставляют платить за медосмотр, обращаться в службу образовательного омбудсмена.