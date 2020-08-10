В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 66 человек – Кличко

За прошедшие сутки в Киеве госпитализировали 11 пациентов с коронавирусом, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Кличко рассказал о ситуации с коронавирусом в Киеве Фото: Кличко - мер / Facebook

В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 66 человек. Об этом 10 августа в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Среди заболевших COVID-19 – 40 женщин в возрасте от 19 до 81 года, две девочки двух и 15 лет, 23 мужчины в возрасте от 22 до 78 лет и четырехлетний мальчик.

Наибольшее количество заболевших – в Днепровском (14), Дарницком (10) и Деснянском (9) районах.

"В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей", – добавил мэр.

С начала эпидемии в Киеве зафиксировали 9564 случая заражения коронавирусом, 3214 пациентов выздоровели, 147 умерло.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1008 человек. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 81 957. Умерло 1922 пациента (25 – за последние сутки), выздоровело 44 359 человек.