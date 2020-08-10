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Во Львовской области начинают разворачивать больницы второй волны для пациентов с COVID-19 – Степанов

Львовская область перешла порог по 50-процентной заполненности коек в больницах первой волны для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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Степанов: У нас растет число людей, которые госпитализуются
Степанов: У нас растет число людей, которые госпитализуются
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Во Львовской области начинают разворачивать больницы второй волны для приема заболевших COVID-19. Об этом на брифинге 10 августа сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас растет число людей, которые госпитализуются. Львовская область перешла порог по 50-процентной заполненности коек в больницах первой волны. Конечно, мы начали разворачивать больницы второй волны", – сказал министр.

Он напомнил, что за прошлые сутки было госпитализировано 202 пациента.

Степанов отметил, что всего в стране в больницах второй волны предусмотрено 10 237 койкомест для заболевших COVID-19.

"Эти больницы второй волны имеют 851 реанимационную кровать и 1442 аппарата искусственной вентиляции легких", – добавил он.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1008 человек. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 81 957. Умерло 1922 пациента с коронавирусом (25 – за последние сутки), выздоровело 44 359 человек (+387). Во Львовской области выявлен 10 981 случай, 305 человек умерло.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 10 августа коронавирусом в мире заразилось 19 792 519 человек. Жертвами COVID-19 стали 730 089 человек, выздоровели 12 060 877 человек.

Теги: Львовская область, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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