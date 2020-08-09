Представительство президента в Крыму опубликовало перечень оснований для пересечения админграницы

Представительство президента Украины в АР Крым опубликовало перечень гуманитарных оснований для пересечения административной границы с оккупированным полуостровом.
В сообщении, опубликованном в Facebook, сказано, что список составлен по результатам консультаций обсуждений чиновников представительства, Офиса президента и Кабинета Министров.
В период, пока работа пунктов пропуска на админгранице с Крымом будет ограничена, въехать или выехать из Крыма можно:
В сообщении подчеркивается, что для выезда с временно оккупированной территории нужно обязательно установить приложение "Дій вдома" (срок самоизоляции можно сократить после получения отрицательного теста на COVID-19).
8 августа на внеочередном заседании Кабинет Министров Украины решил запретить въезд и выезд из оккупированного Крыма до 30 августа для предотвращения распространения COVID-19.