Зеленский: Пора поставить точку в вопросе статуса крымскотатарского народа

Статус крымскотатарского народа как коренного народа Украины должен быть урегулирован на законодательном уровне, подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Украинским властям пора поставить точку в вопросе статуса крымскотатарского народа как коренного народа Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по случаю Международного дня коренных народов мира, сообщается на странице Офиса президента в Facebook.

"Урегулирование этого вопроса назрело давно, и мы наконец должны поставить в нем точку. Уверенно можем сказать – обязательно отметим этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму", – отметил Зеленский.

По его словам, с началом оккупации Крыма Россией "вопросы защиты прав и законодательного определения статуса крымскотатарского народа стали еще более актуальными".

"Именно поэтому нашей общей задачей сейчас является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранения самобытности народа, который сейчас не может полноценно развиваться на своей исторической Родине – в Крыму. Для нас очень важно делать все от нас зависящее, чтобы восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины", – заверил Зеленский.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые выступают против российских властей на полуострове, в особенности – крымских татар.