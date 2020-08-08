Шмыгаль прокомментировал поездку Медведчука в Крым

2 августа стало известно, что глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук с супругой выехал на территорию оккупированного Крыма. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал такой шаг неприемлемым.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отрицательно отнесся к пребыванию руководителя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" народного депутата Виктора Медведчука в оккупированном Россией Крыму. Об этом глава правительства сказал в интервью "Радіо Свобода".

"Это крайне неприемлемый шаг со стороны украинского политика, каким бы и кем бы он ни был. Поэтому отношусь к этому критически отрицательно", – заявил Шмыгаль.

Издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источники 2 августа написало, что Медведчук и его жена Оксана Марченко пересекли административную границу с аннексированным Крымом на контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак". С ними были еще несколько человек – граждан Украины.

Пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин подтвердил, что нардеп въехал в аннексированный Крым.

По информации проекта "Крым.Реалии", семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился там уже после российской аннексии. Две фирмы в поселке Гаспра записаны на супругу Медведчука Марченко.

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады, он входит в топ-100 самых зажиточных украинцев по версии журнала НВ. Издание оценило его состояние в $133 млн, он занимает 47-е место в рейтинге. Политик известен своими связями в России, он – кум президента РФ Владимира Путина.